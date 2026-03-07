Alvino: "Vittoria dei rimpianti! Cosa poteva essere la stagione con la rosa al completo"

Il giornalista Carlo Alvino ha commentato sul proprio account X il successo del Napoli contro il Torino: "Vittoria doveva essere e vittoria è stata! Il cammino del Napoli a Fuorigrotta è straordinario. Una garanzia. La squadra di Conte ha meritato e il brivido finale non inficia la buona prestazione. È la vittoria dei rimpianti, cosa poteva essere la stagione con la rosa al completo".