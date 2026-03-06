Varriale: "Tanti recuperi importanti e rimpianti per quello che poteva essere con loro"

Ieri alle 23:27Dai social
di Antonio Noto

Il giornalista Enrico Varriale ha commentato sul proprio account X la vittoria del Napoli contro il Torino nell'anticipo della 28esima giornata di Serie A: "Tre punti per consolidare il 3° posto del Napoli. Gara dominata con un po' di sofferenza finale e tanti recuperi importanti.

Ottimo Gilmour, autorevole Anguissa con gamba, De Bruyne. Oltre ai rimpianti per quello che poteva essere con questi la conferma di Alisson ottimo acquisto".