Fabbri arbitra Napoli-Torino, Alvino: "La designazione fa discutere! Ricordate cosa accadde?"

vedi letture

Per Napoli-Torino, match in programma domani sera al Diego Armando Maradona, è stato designato l'arbitro Michael Fabbri.

Per Napoli-Torino, match in programma domani sera al Diego Armando Maradona, è stato designato l'arbitro Michael Fabbri. Una scelta - quella del designatore Gianluca Rocchi - che non è piaciuta a Carlo Alvino. Il giornalista si è espresso così sui social: "Ancora designazioni che fanno discutere da parte del designatore Gianluca Rocchi. Per Napoli - Torino viene scelto come arbitro Michael Fabbri. Un nome che inevitabilmente riporta alla memoria il famoso episodio del rigore non concesso all'Inter contro la Roma nella scorsa stagione, quella poi conclusasi con lo scudetto del Napoli.

Dopo quel caso scoppiò una polemica durissima, alimentata anche dalle dichiarazioni di Giuseppe Marotta, e da allora Fabbri è di fatto sparito per lunghissimo tempo dalle designazioni delle gare dell'Inter. Un "raffreddamento" che molti hanno interpretato come il segnale del peso specifico che certe prese di posizione da parte di alcune dirigenze possono avere nelle scelte degli arbitri da designare!".