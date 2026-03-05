Cazzullo-Sal Da Vinci, interviene Zazzaroni: “Vi dico la mia, ma Aldo lo sa bene”

Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, ha commentato la polemica su Aldo Cazzullo e il suo parere sulla canzone di Sal Da Vinci: "Non ho mai partecipato a un matrimonio della camorra, pur frequentando Napoli e Sal da un quarto di secolo. Ora mi ritrovo circondato da un numero imprecisato di persone di tutte le regioni italiane che cantano e ballano Rossetto e caffè e Per sempre sì (strepitosa la versione in inglese di Edo Sparks che denuda un sacco di hit inglesi esaltate dalla lingua, più che dai testi).

Devo, dobbiamo preoccuparci se una canzone semplice e furba, con un'ottima ritmica, ci è entrata subito in testa e fatica a uscirne? Ricordiamoci che abbiamo fatto ben di peggio, sculettando per anni con cacate come la macarena, La Bamba, El Pam Pam, il Ballo del Qua Qua e addirittura Danza Kuduro e Gangnam Style. A Aldo, che stimo da sempre, suggerisco di ascoltare l'adattamento di Edo Sparks. È la stessa canzone ma non la canterebbero mai a un matrimonio della camorra. Non è una colpa cantare in napoletano, ma un merito, e lui lo sa perché ama tanti artisti campani”.