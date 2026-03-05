Auriemma contro Cazzullo: "Cosa avrebbe scritto se la canzone fosse di un cantante di Torino?"

Raffaele Auriemma, giornalista, ha commentato la polemica su Aldo Cazzullo e il suo parere sulla canzone di Sal Da Vinci: "Domanda al Dr. Aldo Cazzullo: se la canzone “brutta” che vince il festival di Sanremo fosse stata interpretata da un artista di Torino, come l’avrebbe descritta?

Invece del “matrimonio di camorra” cosa avrebbe scritto? Sarebbe stato un testo di moderna ispirazione sabauda? Ricordo a me stesso che Torino è nella top 10 italiana per reati compiuti".