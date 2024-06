Auriemma: "ADL e Conte costretti ad unirsi dalle circostanze, avrebbero preferito altro"

Raffaele Auriemma, attraverso il proprio profilo su X, ha commentato così l'ormai imminente annuncio di Antonio Conte come nuovo tecnico del Napoli

Raffaele Auriemma, attraverso il proprio profilo su X, ha commentato così l'ormai imminente annuncio di Antonio Conte come nuovo tecnico del Napoli per la prossima stagione: "De Laurentiis non avrebbe speso così tanti soldi per un tecnico, Conte forse avrebbe preferito una piazza più blasonata di Napoli. Le circostanze della vita, invece, li hanno “costretti” a unirsi. E il destino a volte porta risultati più di ogni calcolo".