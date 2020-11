Auriemma: "Caro presidente ti consiglio già di preparare il ricorso alla giustizia ordinaria"

Dopo la sentenza del giudice Sandulli di ieri, il giornalista Raffaele Auriemma ha scritto sui social una lettera al presidente del Napoli: "Caro presidente De Laurentiis, mi permetto di consigliarti di preparare già il ricorso alla giustizia ordinaria. Questo perchè il tenore della sentenza emessa dal giudice d'appello Piero Sandulli lascia ben intendere come il mondo del calcio abbia deciso di prendersi di forza la propria autonomia, anche in barba alle decisioni dell'autorità sanitaria, oltre ad essere stata scritta con i piedi. Nonchè sprovvista del presupposto che ogni giudice di qualsiasi tribunale dovrebbe sempre adottare: decidere sui fatti e non sulle intenzioni".

Caro presidente @ADeLaurentiis, ti consiglierei di preparare già il ricorso al Tar. Il tenore della sentenza Sandulli lascia intendere come il calcio abbia deciso di prendersi di forza la propria autonomia, anche in barba alle decisioni dell'autorità sanitaria.#JuventusNapoli — Raffaele Auriemma (@RafAuriemma) November 11, 2020