Auriemma: "Derby vinto meritatamente, Napoli a punteggio pieno aspettando il ricorso"

Il Napoli sbanca in rimonta il Vigorito di Benevento nella quinta di Campionato. Il giornalista Raffele Auriemma ha commentato su Twitter la vittoria azzurra: "Derby sofferto e vinto meritatamente in rimonta dal Napoli che è ancora a punteggio pieno in Serie A: 4 vittorie su 4 aspettando l’esito del ricorso su Juventus-Napoli".