Auriemma: "Deulofeu come erede di Insigne sarebbe perfetto"

"Come erede di Insigne sarebbe perfetto" scrive sui social il giornalista Raffaele Auriemma riferendosi a Deulofeu, commentando l'intervista del suo procuratore che proprio a Radio Marte ha aperto a un trasferimento in azzurro in estate. Deulofeu, spagnolo, anni 28, undici gol stagionali con la maglia dell'Udinese, è stato protagonista anche al Maradona col gol del momentaneo vantaggio friulano. Il Napoli lo cercò già nel 2018 nell'inverno di Politano per rinforzare gli esterni con Sarri.