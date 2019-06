Auriemma su Insigne: "In Nazionale gioca nel ruolo a lui più congeniale che al Napoli non ricopre più"

"Due gol da fuoriclasse in due partite da campione con la Nazionale.Non è un miracolo, è il coach Roberto Mancini che lo utilizza nella posizione a lui più congeniale e che nel Napoli non ricopre più...". Così il giornalista Raffaele Auriemma commentando le ottime prestazioni di Lorenzo Insigne in Nazionale su Twitter.

