Azzi: "Conte e giocatori dimostrano di credere allo scudetto, ora tocca alla società"

Il Napoli rimonta la Juventus 2-1 al Maradona e ottene una vittoria pesantissima, la settima consecutiva, che conferma consolida il primo posto in classifica. A parlare del match e della situazione degli azzurri sul mercato è stato Marco Azzi, giornalista di Repubblica, che su X scrive: "Fa impressione la capacità che ha avuto Conte di entrare nella testa e nell'anima dei giocatori del Napoli, trasformandoli in guerrieri. Allenatore e squadra stanno dimostrando di credere nello scudetto, adesso tocca anche alla società".

