Azzi: "Il Napoli si specchia nel talento effimero dei suoi leader"

Marco Azzi, giornalista de La Repubblica, ha commentato su Twitter la sconfitta del Napoli in Europa League contro il Granada: "Le squadre in emergenza usano la sciabola, non il fioretto. Il Napoli si specchia invece nel talento - troppo spesso effimero - dei suoi leader: di cui i compagni seguono il cattivo esempio. Dopo Ancelotti c'è andato a sbattere pure Gattuso. Sotto con il prossimo..."

Le squadre in emergenza usano la sciabola, non il fioretto. Il #Napoli si specchia invece nel talento - troppo spesso effimero - dei suoi leader: di cui i compagni seguono il cattivo esempio. Dopo Ancelotti c'è andato a sbattere pure #Gattuso. Sotto con il prossimo...#GRANAP #UEL pic.twitter.com/KK4Pex8smA — Marco Azzi (@marcoazzi66) February 18, 2021