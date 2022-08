Azzi ironico sul mercato del Napoli: "Non capisco tutto questo malumore, a me sembra fenomenale"

"Abbiamo incassato 40 milioni per Koulibaly e adesso ne incasseremo altri 25 per Fabian".

Marco Azzi, giornalista di Repubblica, commenta ironicamente sui social il mercato del Napoli: "Non capisco tutto questo malumore. Abbiamo incassato 40 milioni per Koulibaly e adesso ne incasseremo altri 25 per Fabian. In più abbiamo risparmiato un sacco di soldi sugli ingaggi di Insigne, Mertens, Ospina e Ghoulam. A me sembra un mercato fenomenale Napoli".