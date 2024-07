Azzi: "Mezz'ora di grande intensità e pressing. Conte in piedi 90 minuti"

Il giornalista di Repubblica Marco Azzi, ha commentato sul suo profilo X la vittoria del Napoli nell'amichevole contro il Mantova: "Buona la seconda: mezz'ora di grande intensità, pressing alto, sovrapposizioni degli esterni e movimenti verso l'interno degli attaccanti. Ancora bene Cheddira e Spinazzola, in crescita Anguissa. Conte stavolta in piedi per 90'".