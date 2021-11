Azzi: "Nel 2018 non bastarono 91 punti, oggi la proiezione va oltre i 100 e nemmeno basterebbero. Cose da Napoli..."

Il Napoli continua a macinare punti in questo campionato, la squadra di Spalletti nelle prime 11 gare ha conquistato 31 punti su 33. L'incredibile ritmo imposto dagli azzurri però non basta per staccare il Milan di Pioli, che dopo la vittoria di Roma rimane capolista a pari punti col Napoli. A riguardo il giornalista de La Repubblica Marco Azzi scrive su Twitter: "Nel 2018 non bastarono 91 punti, oggi la proiezione va oltre i 100 e nemmeno basterebbero. Ma non mi meraviglio mica, sono cose da Napoli...".

