Azzi sul flop Italia: "Cosa ha fatto il nostro campionato negli ultimi dieci anni?"

Marco Azzi, giornalista Repubblica, ha scritto un post sui social

Marco Azzi, giornalista Repubblica, ha scritto un post sui social: "Il livello si alza in primis attraverso la competizione. Cos'è stato fatto nell'ultimo decennio per evitare il declino inesorabile della SerieA? Poco, nulla: in termini di credibilità, distribuzione delle ricchezze, etica sportiva, impiantistica, settori giovanili".