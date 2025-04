Azzi: "Vincere lo scudetto con Billing, Okafor e Hasa sarebbe un miracolo!”

Marco Azzi, giornalista di Repubblica, commenta su Facebook il pareggio del Napoli contro il Bologna: "Più di due mesi fa "osai" scrivere questo: ‘II Napoli è lassù perché Conte ha sfruttato l'esclusione dalle Coppe per tirare fuori il massimo dal suo organico: ridotto rispetto a quello delle big. Ma il motore è spremuto e a Roma c'è stato il primo "fuorigiri", si spera gestibile. Per questo serviva l'aiuto del mercato’ e ho ancora la mia bacheca piena di insulti, perché il Napoli era primo ed ero io quello che voleva rompere il giocattolo...Vincere lo scudetto con Billing, Okafor e Hasa sarebbe un miracolo, altroché”.

