Balotelli su Instagram "Grazie a tutti per la solidarietà avuta nei miei confronti"

Dopo esser stato oggi vittima di cori razzisti da parte dei tifosi del Verona, Mario Balotelli, attaccante del Brescia, ha pubblicato un video su Instagram. Queste le sue parole: "Grazie a tutti i colleghi in campo e non per la solidarietà avuta nei miei confronti e a tutti i messaggi ricevuti da voi tifosi.. grazie di cuore. Avete dimostrato di essere veri uomini non come chi nega l’evidenza".