Barcellona, altro gol sui social: “Juve, finalmente hai visto il migliore sul tuo campo”

“Juve, finalmente hai visto il migliore sul tuo campo” scrive sui social il Barcellona, un vero e proprio post provocatorio con riferimento all'eterno duello tra Messi e Ronaldo. La Pulce ieri è stata decisiva con giocate di alta classe e il rigore che ha chiuso la partita. Ronaldo, invece, ancora positivo al Covid, è stato costretto a guardare la partita da casa.

We are glad you were able to see the on your pitch, @juventusfcen! 😘 pic.twitter.com/yh74wh0lNJ