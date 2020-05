Bartoletti e la fake news ventennale su Napoli: "Ecco cosa accadde al San Paolo in Italia-Argentina del '90"

Il 3 luglio del 1990 si disputava al San Paolo Italia-Argentina, semifinale mondiale che premiò la squadra di Maradona ai rigori. Per molto tempo il pubblico di Napoli è stato accusato di aver tifato contro l'Italia, notizia che il giornalista Marino Bartoletti commenta così con un post su Facebook.

In questi giorni Rai Sport, per riempire i palinsesti, ha trasmesso alcune delle più importanti partite degli ultimi quarant’anni della Nazionale di calcio. Fino a ieri - con scrupolo puntuale e un po’crudele - ha replicato più volte la semifinale dei Mondiali del ’90 fra Italia e Argentina.

Rivedendo la partita ho invece fatto una “scoperta” su una cosa - ai confini delle leggenda metropolitana - che l’onda emotiva soprattutto del “dopo” aveva sempre velato. Non è assolutamente vero che il pubblico di Napoli “remò contro” la Nazionale! In quella maledetta notte sostenne gli azzurri con un calore incredibile dal primo all’ultimo minuto: e all’Argentina (Maradona compreso) riservò un’ostilità che in certi momenti si tradusse persino in fischi eccessivi. Quindi, al di là degli sciocchi rancori di chi ancora insiste sul fatto che “non si sarebbe dovuto giocare al San Paolo (fu l’Argentina ad arrivarci quasi “abusivamente", non noi che avevamo fatto percorso netto) forse è arrivato il momento di smentire la favola che Napoli non ci aiutò. Di certo, come detto, non ci aiutarono la fortuna e neanche l’arbitro Vautrot (molto indulgente verso i picchiatori argentini); forse non ci aiutammo da soli, perdendo forze e lucidità nel momento più importante. Ma il pubblico fu veramente il dodicesimo giocatore in campo".