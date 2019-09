Bernardo Silva, ironico tweet a Mendy: FA apre inchiesta per razzismo

Bernardo Silva accusato di razzismo. La stella del Manchester City sarebbe finita nel mirino della FA (The Football Association) a causa di un tweet indirizzato al suo compagno di squadra, Benjamin Mendy. "Indovina chi?", aveva scritto il portoghese postando una foto del francese da bambino al fianco della celebre mascotte dei dolci "Conguitos". Uno scherzo, una battuta tra amici, che ha aperto però una vera e propria inchiesta. "Non si può neanche più scherzare con un amico ormai…", ha commentato amaramente Bernardo Silva. A risolvere tutto potrebbe essere però lo stesso Mendy, che ha risposto all'ironia del compagno in maniera molto divertita: "1-0 per te, vedremo". Basterà a chiudere il caso?