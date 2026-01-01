Foto Beukema sui social: "2025, un anno da ricordare! Un grazie speciale a..."

vedi letture

Sam Beukema, difensore del Napoli, ha pubblicato un post su Instagram per celebrare il 2025, proponendo tante foto delle sue esperienze al Bologna e al Napoli: "Un anno da ricordare. Grazie a tutti per il supporto, e un grazie speciale a chi mi è sempre stato accanto.

Pronto per il 2026!".