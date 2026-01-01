Foto
Beukema sui social: "2025, un anno da ricordare! Un grazie speciale a..."
TuttoNapoli.net
Sam Beukema, difensore del Napoli, ha pubblicato un post su Instagram per celebrare il 2025, proponendo tante foto delle sue esperienze al Bologna e al Napoli: "Un anno da ricordare. Grazie a tutti per il supporto, e un grazie speciale a chi mi è sempre stato accanto.
Pronto per il 2026!".
Pubblicità
Dai social
Copertina TuttonapoliTop10 Gol 2025 - Neres-Anguissa show, presenti due super colpi e c'è McTominay! di Fabio Tarantino
Le più lette
Prossima partita
04 gen 2026 12:30
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN
|VS
|Lazio
|Napoli
In primo piano
TuttonapoliTop10 Gare 2025 - Dal 4° scudetto al fotofinish alla Supercoppa: il Napoli di Conte fa double!
Pierpaolo MatroneHojlund: "Ho voluto solo il Napoli! Mi ispiro a Lukaku e CR7. Conte? Incredibile. Sul futuro..."
Arturo MinerviniDa 0 a 10: la porcata del ‘decreto’ anti-Napoli, l’azione legale su Hojlund, la battaglia alle Tv di ADL e la novità su Lucca
Arturo MinerviniCremonese-Napoli 0-2, le pagelle: Hojlund inarrestabile, bene Politano-Spina! Premiata la scelta di Conte
© 2026 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com