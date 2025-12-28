Biasin su Hojlund: "Sembrava solo ottimo terminale, è diventato completo e moderno!"
Il Napoli vince a Cremona e a brillare ancora una volta è Rasmus Hojlud, autore della doppietta che ha sconfitto 2-0 la Cremonese. A tessere le lodi dell'attaccante azzurro è il giornalista di Libero Fabrizio Biasin, che sul proprio account X scrive: "La grandezza di Hojlund come per ogni attaccante si misura con i gol, ovvio, ma anche e soprattutto con i suoi progressi: sembrava un ottimo terminale offensivo e stop, per movimenti e applicazione è (già) diventato un giocatore completo e modernissimo. E ha solo 22 anni".
