Da Milano, Ravezzani: "Conte voleva l'esonero, ma da ADL colpo di genio"
TuttoNapoli.net
Da Milano si continua a parlare, a distanza, di quanto accaduto negli ultimi giorni al Napoli con la pausa di Conte post-Bologna. Ma il tecnico è tornato ieri al lavoro a Castel Volturno e ora si prepara tutti insieme, aspettando il rientro dei nazionali, la partita di sabato contro l'Atalanta.
Fabio Ravezzani, giornalista, sui social ha scritto: "Conte-Napoli da romanzo. L’atteggiamento del tecnico va oltre ogni precedente. Voleva lo scontro, forse l’esonero. ADL con un colpo di genio lo spiazza definendolo la vera forza del Napoli. Lui dopo aver dato dei lazzaroni ai calciatori va in vacanza e torna silente. Fantastico", il suo tweet.
Pubblicità
Dai social
Copertina TuttonapoliConte è tornato: ora ci sono tre grandi problemi da affrontare di Davide Baratto
Le più lette
Prossima partita
22 nov 2025 20:45
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN, SKY
|VS
|Napoli
|Atalanta
In primo piano
Pierpaolo MatroneADL: "Io li pago, poi i calciatori vanno in Nazionale e si fanno male! Anguissa dopo Rrahmani..."
Fabio TarantinoUfficialeConte assente a Castel Volturno, SSC Napoli: “Rientra lunedì come programmato”
Arturo MinerviniDa 0 a 10: il terrificante allarme di Conte, l’equivoco da 60 mln, la caccia ai ‘sordi’ che ignorano Antonio e quella ridicola tentazione
Pierpaolo MatroneADL a valanga: "Il Maradona è un cesso! Big incassano 14mln a gara e io 3, per competere serve stadio nuovo!”
Podcast TN
© 2025 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com