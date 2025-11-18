Da Milano, Ravezzani: "Conte voleva l'esonero, ma da ADL colpo di genio"

Da Milano, Ravezzani: "Conte voleva l'esonero, ma da ADL colpo di genio"TuttoNapoli.net
Oggi alle 12:10Dai social
di Fabio Tarantino

Da Milano si continua a parlare, a distanza, di quanto accaduto negli ultimi giorni al Napoli con la pausa di Conte post-Bologna. Ma il tecnico è tornato ieri al lavoro a Castel Volturno e ora si prepara tutti insieme, aspettando il rientro dei nazionali, la partita di sabato contro l'Atalanta.

Fabio Ravezzani, giornalista, sui social ha scritto: "Conte-Napoli da romanzo. L’atteggiamento del tecnico va oltre ogni precedente. Voleva lo scontro, forse l’esonero. ADL con un colpo di genio lo spiazza definendolo la vera forza del Napoli. Lui dopo aver dato dei lazzaroni ai calciatori va in vacanza e torna silente. Fantastico", il suo tweet.