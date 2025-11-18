Video

De Bruyne in nazionale: fa visita ai compagni in stampelle prima di Belgio-Liechtenstein

Oggi alle 21:10Dai social
di Francesco Carbone

Nello spogliatoio del Belgio c’è stata una visita speciale prima della sfida contro il Liechtenstein, match che potrebbe consegnare ai Diavoli Rossi il pass definitivo per i Mondiali nordamericani del 2026. Kevin De Bruyne, alle prese con il recupero dal recente infortunio, si è presentato con le stampelle per salutare i compagni e offrire il suo sostegno alla squadra allenata da Rudi Garcia.

La presenza del centrocampista del Napoli è stata accolta con grande entusiasmo dal gruppo, che ora si prepara a compiere l’ultimo passo verso la qualificazione. Al Belgio, infatti, basta una vittoria contro il Liechtenstein per non dover più guardare ai risultati delle inseguitrici e garantirsi un posto tra le nazionali già qualificate al Mondiale.