De Bruyne in nazionale: fa visita ai compagni in stampelle prima di Belgio-Liechtenstein
Nello spogliatoio del Belgio c’è stata una visita speciale prima della sfida contro il Liechtenstein, match che potrebbe consegnare ai Diavoli Rossi il pass definitivo per i Mondiali nordamericani del 2026. Kevin De Bruyne, alle prese con il recupero dal recente infortunio, si è presentato con le stampelle per salutare i compagni e offrire il suo sostegno alla squadra allenata da Rudi Garcia.
La presenza del centrocampista del Napoli è stata accolta con grande entusiasmo dal gruppo, che ora si prepara a compiere l’ultimo passo verso la qualificazione. Al Belgio, infatti, basta una vittoria contro il Liechtenstein per non dover più guardare ai risultati delle inseguitrici e garantirsi un posto tra le nazionali già qualificate al Mondiale.
