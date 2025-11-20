Foto Scozia, Gilmour esulta a Glasgow: "Che serata e complimenti a tutti! La storia è fatta!"

Dopo 28 anni la nazionale scozzese torna ai Mondiali di calcio. Dopo l'incredibile vittoria ottenuta nei minuti di recupero contro la Danimarca, 4-2, la Scozia si qualifica per la prossima Coppa del Mondo FIFA da prima del girone C. Nelle ore successive il trionfo storico, il centrocampista scozzese del Napoli Billy Gilmour, assente in campo per infortunio ma presente sul terreno di gioco al termine del match contro i danesi, ha gioito sui propri social.

In un post Instagram, dove ha pubblicato una sua foto insieme all'altro azzurro McTominay e al centrocampista del Bologna Ferguson, Gilmour si è complimentato con i suoi compagni di nazionale scrivendo: "Andiamo ai mondiali! Che serata e complimenti a tutti coloro che sono coinvolti. La storia è fatta!".