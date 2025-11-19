Sky, Mangiante: "Rovesciata pazzesca di McTominay, dovevano premiarlo come gol dell’anno”

La rovesciata meravigliosa di Scott McTominay in Scozia-Danimarca ha inevitabilmente suscitato molte reazioni social. Tra le più entusiastiche, vi è quella del giornalista di Sky Sport, Angelo Mangiante, che su X scrive così: "A Scott McTominay stasera dovevano consegnare in anticipo il gol dell'anno interrompendo la partita per consegnargli subito il trofeo.

Un gol da cineteca di un giocatore pazzesco".