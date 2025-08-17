Varriale sospetta: "Affarone Zalewski, ma se poi si sbloccasse magicamente Lookman..."
Continua a far discutere la grandissima plusvalenza che l'Inter realizzerebbe a due mesi dal riscatto di Nicola Zalewski. Il terzino polacco, riscattato dalla Roma per 6.5mln, sta per essere ceduto all'Atalanta per una cifra di circa 16-17 milioni di euro. Grazie a quest'incasso, l'Inter potrebbe riallacciare i rapporti con l'Atalanta per la trattativa Lookman, che al momento sembra essere congelata.
Il giornalista Enrico Varriale, attraverso il proprio account X, commenta così la situazione: "Se Zalewski dovesse andare all'Atalanta per 16 milioni, l'Inter che l'ha riscattato pochi mesi fa per 6, farebbe un affarone. Ma se tra qualche giorno magicamente si sbloccase l'affare Lookman tra i due club sarebbe l'ennesima figuraccia per il calcio italiano".
Se #Zalewski dovesse andare a @Atalanta_BC per 16 milioni, @inter, che l'ha riscattato pochi mesi fa per 6, farebbe un affarone. Ma se tra qualche giorno magicamente si sbloccase l'affare #Lookman tra i 2 club sarebbe l'ennesima figuraccia per il calcio italiano.#Plusvalenze.— enrico varriale (@realvarriale) August 17, 2025
