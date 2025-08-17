Liverpool, rispunta il coro per Chiesa: "Possiamo sentirli piangere a Torino, f**k off Juve!"
Nel corso di Liverpool-Bournemouth 4-2, gara valevole per prima giornata di Premier League, la Kop ripropone un coro per il match winner Federico Chiesa e di sfottò alla Juventus. Alla rete del 3-2 all'88' dell'ex bianconero, dagli spalti di Anfiled Road parte il coro già andato in scena al termine della scorsa stagione, durante i festeggiamenti per il titolo vinto dai Reds: "Possiamo sentirli piangere a Torino, Federico venne qui per vincere, una chiacchierata con Slot e disse: 'Ciao, f**k off Juve, I'm Kopite now!".
Di seguito le immagini virali da maggio sui social.
We can hear them crying in Turin,— Nick Collins (@Nick___Collins) May 29, 2025
Federico, he’s here to win,
One chat with Arne Slot and he said ciao, Fuck off Juve, I’m a Kopite now! 🎶 #LFC #chiesa pic.twitter.com/QdoO0OEFV6
