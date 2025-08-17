Morte Pippo Baudo: il cordoglio di ADL e della SSC Napoli

"Il presidente Aurelio De Laurentiis e tutta la SSC Napoli esprimono profondo cordoglio per la scomparsa di Pippo Baudo, volto storico e simbolo della televisione italiana", questa la nota pubblicata sui canali ufficiali azzurri a seguito della morte di Pippo Baudo avvenuta poche ore fa. Per decenni conduttore alla Rai, ha diretto tredici festival di Sanremo e decine di programmi di grande successo, come Canzonissima a Domenica, Pippo Baudo si è spento in serata a Roma all'età di 89 anni.