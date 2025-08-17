Auriemma: "Il solo Anguissa non basta, da prendere Diouf: con Conte crescerà"

Andy Diouf, centrocampista del Lens, è stato individuato dal Napoli per completare il reparto di centrocampo. Il giornalista Raffaele Auriemma commenta così attraverso i propri canali social: "Il solo Anguissa come centrocampista di 'rottura' non può bastare per una stagione che sarà agonisticamente alta e con 4 competizioni che toglieranno energie e risorse in organico.

Questo ragazzo di 22 anni è ancora acerbo e troppo irruento, anche se estremamente corretto e con un carico disciplinare moderato (15 ammonizioni ed un’espulsione in 130 partite - una ogni 8 gare - mentre Anguissa ne conta 59 in 363 gare, una ogni 6): con Conte potrà crescere e gara dopo gara migliorerà il suo standard di rendimento. Da prendere".