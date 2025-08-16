Foto Incredibile in Premier: segna il Man City e sugli spalti spunta la maglia "Forza Napoli"

Si è verificato un episodio davvero curioso nel corso del match di Premier League tra Wolverhampton e Manchester City. Prima giornata di campionato, al gol del 3-0 dei Citizens, Haaland e i compagni sono andati ad esultare vicino agli spalti ed ecco che le telecamere hanno inquadrato una maglietta azzurra con la scritta: "Forza Napoli".

Insomma, una presenza insolita per una partita del campionato inglese. Di seguito la foto.