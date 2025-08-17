Zalewski-Lookman, Capuano infiamma i social: “Difficile sostenere non ci sia legame…”

Fa molto discutere l'affare che si è praticamente concluso tra Inter e Atalanta per il trasferimento a Bergamo del terzino polacco Nicola Zalewski per un cifra introno ai 17 milioni di euro. I due club, dopo la trattativa congelata per Ademola Lookman, hanno trovato un accordo molto vantaggioso per il club di Marotta, che potrebbe utilizzare proprio i tanti soldi incassati per rifarsi sotto per il nigeriano. Anche se gli esperti di mercato assicurano che le due trattative sono slegate tra loro.

Giovanni Capuano, giornalista di Panorama, commenta così sul proprio account X: "Vendere una riserva a 17 milioni di euro, in linea di massima, è un buon affare. Cederla al club nemico di questa estate (Atalanta) e sostenere che non c’è legame con la questione principale (Lookman) diventa difficile da sostenere".