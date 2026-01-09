Foto Buongiorno allo spettacolo del comico Vincenzo Comunale: le immagini della serata

Alessandro Buongiorno, difensore del Napoli, si è concesso una serata di svago assistendo allo spettacolo del comico napoletano Vincenzo Comunale, dimostrando ancora una volta il suo apprezzamento per la comicità e la cultura partenopea anche fuori dal campo. Il centrale azzurro al termine dello show ha regalato una sua maglia autografata all'artista. Di seguito alcuni scatti pubblicati sui social.