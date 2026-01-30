Juan Jesus: "Ci mettiamo faccia e anima, ripartiamo insieme. Grazie tifosi!"

Lungo post social da parte di Juan Jesus, difensore del Napoli, su Instagram. Queste le sue parole dopo l'eliminazione del Napoli dalla Champions League dopo la sconfitta di mercoledì al Maradona contro il Chelsea: "Questa eliminazione pesa. Per noi e per voi. Nell’ultima partita, però, si è sentita una cosa chiarissima: voi siete il nostro 12º calciatore. In un momento di difficoltà come questo, la vostra spinta ci ha dato energia vera, ci ha tenuti in piedi e ci ha fatto credere fino all’ultimo.

Napoli vive di cuore e noi lo sentiamo: quando si cade, qui si deve reagire più forte. Non cerchiamo scuse. Ripartiamo dal lavoro, dal gruppo e dall’orgoglio della maglia. Abbiamo ancora due obiettivi da inseguire fino in fondo e fino all’ultima partita: Campionato e Coppa Italia. E solo insieme possiamo trovare le energie per ribaltare tutto e tornare ad essere quelli che SIAMO VERAMENTE. Restiamo uniti. Noi ci mettiamo faccia e anima".