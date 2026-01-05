Capuano ammette: "È nato un Napoli diverso. Vittoria meritata, dominio totale"

Giovanni Capuano, giornalista di Panorma e Radio 24, con un tweet sul suo profilo X, ha commentato la vittoria del Napoli contro la Lazio: "In Supercoppa è nato un Napoli diverso. Quarta vittoria consecutiva tra Riyad e campionato e, soprattutto, 0 gol incassati: Napoli-Milan 2-0 (Supercoppa) Napoli-Bologna 2-0 (Supercoppa) Cremonese-Napoli 0-2 Lazio-Napoli 0-2. Prestazione di alto livello e qualità del Napoli, vittoria meritata frutto di un dominio quasi totale dentro la partita. Per la Lazio si conferma che il problema non era Colombo".

Sulle dichiarazioni post-partita dell'allenatore del Napoli: "Conte ha aperto la sessione invernale del calciomercato. La risposta l'ha già ricevuta quando Aurelio De Laurentiis ha scelto di non regolarizzare (come avrebbe potuto fare senza problemi) la situazione del #Napoli rispetto ai parametri del costo del lavoro allargato".