Ravezzani replica a Tudor: "In Champions Juve martedì, Napoli giovedì. In Serie A lo stesso"

vedi letture

Fabio Ravezzani, direttore di Telelombardia, ha risposto alle lamentele dell'allenatore della Juventus Igor Tudor sul calendario tramite un post su X: "Sul calendario Lega: tutte le 4 di Champions hanno giocato il sabato. Uefa ha messo Juve martedì, Atalanta e Inter mercoledì e Napoli giovedì. Di conseguenza la Lega Serie A le ha fatte giocare scaglionate nello stesso modo. L’intemerata di Tudor è priva di senso. S’informi meglio".

Queste erano state le parole di Tudor: "Magari potevamo giocare domani sera, ma è la Lega che decide. Noi abbiamo fatto 3 partite in 7 giorni e questi sono punti che perdi alla fine, mentre il Napoli ne farà 3 in 9 giorni. Voglio che la gente che decide dia qualità a tutti quanti. Io sono nel calcio da una vita e so che giocare al quarto o quinto giorno ti cambia la vita. Poi quelli che decidono hanno sempre le scuse giuste, ma bisogna stare molto attenti a queste cose perché alla fine cambiano la classifica. Se si sta zitti e buoni si subisce solamente: voglio uguaglianza per tutti".