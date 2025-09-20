Alvino replica a Tudor: “Che piagnisteo! Juve ha giocato martedì in casa, il Napoli giovedì fuori”

“Magari potevamo giocare domani sera, ma è la Lega che decide. Noi abbiamo fatto 3 partite in 7 giorni e questi sono punti che perdi alla fine, mentre il Napoli ne farà 3 in 9 giorni. Voglio che la gente che decide dia qualità a tutti quanti. Io sono nel calcio da una vita e so che giocare al quarto o quinto giorno ti cambia la vita. Poi quelli che decidono hanno sempre le scuse giuste, ma bisogna stare molto attenti a queste cose perché alla fine cambiano la classifica. Se si sta zitti e buoni si subisce solamente: voglio uguaglianza per tutti". Queste le parole di Igor Tudor, che al termine di Verona-Juventus si è scagliato contro la Lega Serie A contestando la decisione di anticipare la partita del Bentegodi al sabato.

Non si è fatta attendere la risposta del giornalista Carlo Alvino, che sui propri canali social ha scritto: “Eccoci qua, pronti via, si comincia. Medaglia d’oro all’Olimpiade del piagnisteo! Lui la Champions l’ha giocata in casa martedì, il Napoli giovedì in trasferta. Remember Igor!”.