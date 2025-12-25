Capuano: “Parabola Lucca inquietante! Da investimento da 35mln a esubero da piazzare”
TuttoNapoli.net
Nelle ultime settimane si stanno rincorrendo tante voci di mercato attorno a Lorenzo Lucca, che secondo molti potrebbe lasciare il Napoli già a gennaio. C’è chi parla di un possibile scambio con la Roma che coinvolgerebbe Ferguson, chi invece ipotizza un interessamento concreto della Juventus, e chi spinge su soluzioni alternative come un prestito al Cagliari o all'estero.
Sull’argomento è intervenuto anche Giovanni Capuano, giornalista di Panorama e di Radio 24, che ha espresso la propria opinione attraverso un post pubblicato su X: “La parabola di Lucca è inquietante: da investimento da 35 milioni di euro a esubero da piazzare in fretta e furia. E’ stato la vera vittima dell’infortunio di Lukaku”.
Pubblicità
Dai social
Le più lette
Prossima partita
28 dic 2025 15:00
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN
|VS
|Cremonese
|Napoli
In primo piano
Antonio NotoLiveConte in conferenza: "I ragazzi trasudavano voglia di vincere e fare la storia. A Bologna mi ero arrabbiato..."
Davide D'AlessioLiveNapoli-Bologna 2-0 (Neres 39', Neres 57'): il Napoli vince la Supercoppa Italiana
Antonio NotoADL a Mediaset: "Basta Montecarlo e Las Vegas, Arabia meglio anche di Dubai. Mentre il nostro Paese..."
Pierpaolo MatroneMcTominay a 360°: "Adoro Conte, ho bisogno di uno come lui! Voglio giocare altri 10 anni. Su tifosi e lingua..."
Antonio NotoLiveConte in conferenza: "Gara tosta! Ragazzi seri, problema è giocare ogni 3 giorni con rosa ridotta. Su Hojlund..."
Davide D'AlessioLiveNapoli-Milan 2-0 (39' David Neres, 64' Hojlund): il Napoli è in finale di Supercoppa!
© 2025 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com