Capuano: “Parabola Lucca inquietante! Da investimento da 35mln a esubero da piazzare”

Nelle ultime settimane si stanno rincorrendo tante voci di mercato attorno a Lorenzo Lucca, che secondo molti potrebbe lasciare il Napoli già a gennaio. C’è chi parla di un possibile scambio con la Roma che coinvolgerebbe Ferguson, chi invece ipotizza un interessamento concreto della Juventus, e chi spinge su soluzioni alternative come un prestito al Cagliari o all'estero.

Sull’argomento è intervenuto anche Giovanni Capuano, giornalista di Panorama e di Radio 24, che ha espresso la propria opinione attraverso un post pubblicato su X: “La parabola di Lucca è inquietante: da investimento da 35 milioni di euro a esubero da piazzare in fretta e furia. E’ stato la vera vittima dell’infortunio di Lukaku”.