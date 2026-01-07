Capuano risponde a Conte: "Basterebbe conoscere il regolamento"
Giovanni Capuano, giornalista di Panorama, risponde alle dichiarazioni di Antonio Conte nel post-partita di Napoli-Verona: "'Sul rigore la valutazione è particolare, ma la accettiamo. Questi due episodi negativi avrebbero potuto ammazzare chiunque, ma siamo stati bravi. Anche su Hojlund, non so dove si sarebbe dovuto mettere il braccio, cosa deve fare? Amputarselo? Diventa difficile così, ma andiamo avanti'. E dire che basterebbe conoscere il regolamento".
#Conte: “Sul rigore la valutazione è particolare, ma la accettiamo. Questi due episodi negativi avrebbero potuto ammazzare chiunque, ma siamo stati bravi.— Giovanni Capuano (@capuanogio) January 7, 2026
Anche su Hojlund, non so dove si sarebbe dovuto mettere il braccio, cosa deve fare? Amputarselo? Diventa difficile così, ma… pic.twitter.com/MzIV0Imu7x
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Inter
|Napoli
