Capuano: "Si salva solo il risultato. Napoli in evidente difficoltà fisica e non solo"

Il Napoli torna a vincere, lo fa battendo 1-0 il Sassuolo al Maradona: una gara molto sacrificata, decisa dal gol al volo di Lobotka nel primo tempo, poi gestione degli azzurri. La squadra di Antonio Conte sale a 43 punti in classifica, di nuovo a -6 dall'Inter ed è momentaneamente a pari merito con il Milan: a lasciare l'amaro in bocca però è ancora una volta la situazione infortuni, con Elmas, Politano e Rrahmani che si sono fermati per problemi fisici.

Così Giovanni Capuano, giornalista di Panorama e Radio 24, tramite un tweet sul suo profilo X ha commentato la partita: "Della serata del Napoli si salva il risultato e non altro. Squadra in evidente difficoltà fisica (e non solo), problemi muscolari anche per Rrahmani e Politano a tre giorni dalla trasferta decisiva di Copenaghen e a una settimana da Juventus-Napoli. Concessi al Sassuolo 21 tiri verso la porta di Milinkovic Savic".