Celentano compie 88 anni, gli auguri di ADL: “Ricordo con piacere un momento in particolare"

Adriano Celentano compie 88 anni. Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha pubblicato un messaggio sui propri canali social per augurare buon compleanno allo showman milanese: “Caro Adriano, ricordo con grande piacere i momenti trascorsi con te quando interpretasti un mio film dal titolo “Qua la mano”. Oggi ti porgo nuovamente la mano per augurarti buon compleanno. I tuoi fantastici 88 anni hanno lasciato e continueranno a lasciare un segno indelebile nella storia del costume italiano.

Tuo Aurelio De Laurentiis”.