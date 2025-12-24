Video

Cena di Natale, parte ‘O surdato ‘nnammurato e si scatena la festa del Napoli

Cena di Natale, parte ‘O surdato ‘nnammurato e si scatena la festa del Napoli
Oggi alle 10:45Dai social
di Arturo Minervini

>Nella serata del 23 dicembre il Napoli si è ritrovato in un noto ristorante di Posillipo per festeggiare il Natale. Sulle note di ‘O surdato ‘nnammurato si scatena la festa dei calciatori azzurri, con le immagini che sono diventate virali sui social.