Chiariello ai tifosi: “Sarebbe dura pure con Spalletti, basta linciaggio e no al GarciaOut!”

Umberto Chiariello, giornalista di Canale 21, attraverso un lungo post social si è così espresso sul momento del Napoli e su Rudi Garcia: "Vedo molte persone perplesse. Mi scrivono, a proposito di Garcia: “Da fustigatore a tessitore di lodi, che succede, Umberto Chiariello?” Semplice. Quando vedo una gogna mediatica insopportabile mi schiero sempre dalla parte della vittima. Non sono contento di Garcia, l’ho detto chiaro e tondo, e gli ho dato mille avvertimenti, nessuno sconto come per nessuno (manco per Meret, due 5,5 consecutivi in campionato): non usare la spocchia francese, non prenderci in giro con certe frasi (“siete fissati con Natan”, ad es.), non essere presuntuoso, Zerbin per Kvara è un’offesa all’intelligenza, non smontare il giocattolo per il gusto di far dimenticare Spalletti. E chi più ne ha più ne metta.

Ma finora ha perso una sola partita: avvio grigio, ma non disastroso. Però poi oggi ho aggiunto, rivolto a Garcia: voglio che tu faccia bene e resti tre anni, tifo per te. Perché significherebbe che il Napoli avrà fatto bene. Questo pensa un vero tifoso: al bene della squadra; non come i ratti che godono delle disgrazie per poter attaccare sempre, salvo poi gioire se le cose vanno bene perché sempre tifosi sono. Troppo comodo, non vi pare? Questi vincono sempre! Le mie critiche, anche aspre, che sono di molti, vanno nella direzione che Garcia le recepisca e faccia bene. Perché non è uno scemo o uno sprovveduto.

Ed ha un curriculum solido. Ed è furbo: la sua maggiore qualità, a detta di Totti che ne parla benissimo. Sentire dire invece che è inadeguato, incapace, dopo poche partite, è una sentenza anticipata che sa di bocciatura preventiva. Ed io al linciaggio non ci sto. Sono preoccupato come tutti. Ho occhi per vedere come tutti. Ma se vince le prossime due partite? Poi che fanno i ratti? Tornano nelle fogne? Aspettiamo per sentenziare e limitiamoci a criticare, anche duramente. Una cosa è dire: non mi piace come gioca, altra: cacciatelo, è un incapace, #GarciaOut.

Non va bene: adesso invece stringiamoci attorno alla squadra ed al suo tecnico. Come Sarri, può ancora correggersi. Altrimenti sarà una stagione difficile. E chiedere la testa del tecnico farà solo precipitare vieppiù là situazione. La stagione sarebbe stata difficile anche con Spalletti, perché nessuno dell’altra Italia si è mai ripetuto: lo scudetto sul petto pesa, normale che i ragazzi non siano più “leggeri” e sereni. Ma abbiamo una squadra forte. Facciamo sentire la nostra fiducia, che l’amore batta l’odio. Forza Napoli Sempre”.