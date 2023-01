Chiariello: "Scusate, ma non si doveva riaprire il campionato a gennaio? Povere ciucciuvettole!"

Dopo l'Inter anche il Milan, secondo in classifica, non tiene il passo del Napoli e crolla all'Olimpico perdendo 4-0 contro la Lazio.

Dopo l'Inter anche il Milan, secondo in classifica, non tiene il passo del Napoli e crolla all'Olimpico perdendo 4-0 contro la Lazio. Il giornalista Umberto Chiariello commenta così su Twitter: "Scusate, ma non si doveva riaprire il campionato a gennaio? Vi abbiamo pure illusi perdendo a Milano subito. Ma non eravamo noi quelli più in difficoltà (cit. Bergomi)? Povere ciucciuvettole, siete peggio di Paolo Fox!".