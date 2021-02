Chiariello su Gattuso: "Ma quando trattava con ADL di nascosto da Ancelotti non era deluso?"

Il giornalista Umberto Chiariello ha scritto un post sui social: "Tutti ora state incensando Gattuso come uomo vero e sanguigno. Poverino, è deluso che ADL si sia guardato in giro mentre lui spezzava le reni alle riserve di Empoli e Spezia e batteva il Real Parma. Ma quando trattava con AdL di nascosto del suo maestro Ancelotti non era deluso?".

Tutti ora state incensando Gattuso come uomo vero e sanguigno.

Poverino, è deluso che ADL si sia guardato in giro mentre lui spezzava le reni alle riserve di Empoli e Spezia e batteva il Real Parma.

Ma quando trattava con AdL di nascosto del suo maestro Ancelotti non era deluso? — Umberto Chiariello (@Chiariello_CS) February 1, 2021