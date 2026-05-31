Osimhen chiarisce: "Parole del ct ingigantite, ha grande rispetto per il Galatasaray"

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Osimhen chiarisce le parole del ct: nessuna polemica sul futuro.

Le dichiarazioni del commissario tecnico della Nigeria, Eric Chell hanno lasciato dubbi sul futuro di Victor Osimhen al Galatasaray. Il centravanti nigeriano ha voluto chiarire la situazione attaverso una 'storia' Instagram: "Ho appena parlato al telefono con l'allenatore Eric Chell riguardo ai commenti su di me nella sua recente intervista. Purtroppo, le sue parole sono state estrapolate dal contesto e ingigantite. Ha grande rispetto per il Galatasaray, segue la maggior parte delle nostre partite e non ha mai avuto intenzione di creare alcuna controversia.

Apprezzo la conversazione, l'opportunità di rappresentare sempre il mio Paese e non vedo l'ora di continuare a lavorare con lui. È un grande allenatore che rispetto molto e chiedo gentilmente a tutti di ignorare le speculazioni che circondano questa questione. Grazie per il vostro costante supporto".