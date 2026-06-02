Foto Infortunio Gilmour, il toccante post sui social: "Il sogno mi è stato portato via..."

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Infortunio Billy Gilmour, il messaggio commovente sui social dopo i tanti messaggi dei tifosi

Grande tristezza per la Scozia e per Billy Gilmour. Il centrocampista del Napoli, fermato da un infortunio al ginocchio, sarà costretto a saltare il prossimo Mondiale, vedendo sfumare uno dei traguardi più importanti della sua carriera. Una notizia che ha colpito profondamente il giocatore, che attraverso un messaggio pubblicato sui social ha espresso tutta la propria delusione per l’occasione mancata e ha voluto ringraziare tifosi e compagni per il sostegno ricevuto in queste ore difficili.

Il messaggio di Billy Gilmour sui social

Questo il post che ha scatenato ulteriori messaggi di vicinanza e likes, anche dai compagni di squadra e di nazionale: "Non ho parole per descrivere come mi sento in questo momento. Ero così vicino a realizzare un sogno d'infanzia, quello di giocare in un Mondiale, e ora questo sogno mi è stato portato via da un infortunio. È davvero difficile da accettare. Il vostro supporto e i vostri gentili messaggi degli ultimi giorni significano tantissimo per me e non sono passati inosservati, quindi grazie mille. Ci rivedremo presto a fare ciò che amo, ma fino ad allora, sosteniamo la squadra e facciamo il tifo per loro. Forza Scozia!"