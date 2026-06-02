De Bruyne vs Conte, Marino: "Dopo i 33 anni si accorcia il fiato e si allunga la lingua…"

De Bruyne vs Conte, Marino: "Dopo i 33 anni si accorcia il fiato e si allunga la lingua…"
Oggi alle 14:20Dai social
di Antonio Noto
Marino replica a De Bruyne con una frecciata sull’età e le critiche.

Le dichiarazioni di De Bruyne contro Antonio Conte hanno creato molto dibattito e la dura replica del vice del tecnico salentino Cristian Stellini. L', Pierpaolo Marino, si schiera attraverso un post sul proprio account X.

L'ex dirigente del Napoli scrive: "Aveva ragione un mio ex allenatore che sentenziava : 'Ad un calciatore che supera i 32/33 anni, spesso, si accorcia il fiato, ma in compenso si allunga la lingua… '".