Corazzi scrive a Rosetti: "Non se ne può più della tecnologia applicata senza buon senso, riflettete!"

Dopo la sconfitta dell'Atalanta a Bruges in seguito ad un rigore molto contestato, Emanuele Corazzi, giornalista di Cronache di Spogliatoio, ha scritto una lettera sui social a Roberto Rosetti, capo del Comitato arbitri dell'Uefa: "Scrivo a nome di tutti gli amanti di questo sport che abbiamo giocato per strada o all'oratorio e visto per ore e ore in tv.

Non se ne può più di vedere contatti non fallosi che sono fallosi, di vedere la tecnologia applicata sulla base di protocolli e non del buon senso e dove sarebbe oggettivamente utile, di andare allo stadio, esultare tre volte e poi soffocare l'entusiasmo. Una parte di me sarebbe tentata dal dire che era meglio il calcio senza il VAR, tanto gli errori e le polemiche c'erano lo stesso e tutto sommato l'errore umano può essere socialmente considerato una palestra di vita. Ma è giusto andare avanti e sfruttare la tecnologia, seppur al meglio. Create un pool di ex calciatori e riflettete per riportare il calcio al calcio. Non lamentatevi se perdete appassionati: è colpa di questo gioco che è diventato irriconoscibile. Fate qualcosa: è tanto l'amore che vi concediamo il tempo di sbagliare. Ma non accettiamo più l'immobilismo: serve fare qualcosa, ora".